Equipe de truco de Siqueira Campos conquista vitórias

Foi campeã na primeira etapa; a disputa segue

A equipe de truco Serapio, de Siqueira Campos, venceu a primeira etapa da disputa do Campeonato Paranaense de Truco, realizada na cidade de Ponta Grossa, na sede do Clube Verde, e organizada pela Equipe do Operário.

Formada por amigos, conta com 12 atletas no grupo, e Ernesto é seu representante. Competem agora com mais de 18 equipes do estado inteiro, as quais são divididas em 03 grupos de 06 atletas. Classificam-se as 02 primeiras de cada grupo e os 02 melhores entre 03 colocados. Assim, classificam-se 08 atletas que jogam de forma “mata-mata” até o final. Ao todo serão realizadas 06 etapas.

A equipe Serapio é formada pelas duplas de atletas:

Ju e Gui

Canibal e Urso

Mundial e Brendon

São e Tinho

Pica-pau e Juninho

Nathan e Lineker