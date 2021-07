Melhora trabalho de catadores de material reciclável de Abatiá

Catadores de materiais recicláveis ganham mais segurança e rapidez

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) disse que Abatiá investe na melhoria das condições de trabalho dos catadores de materiais recicláveis. Romanelli e o prefeito Nelson Garcia Júnior, o Garcia do Posto (PDT) entregaram equipamentos à ACR (Associação de Catadores de Reciclagem de Abatiá), que atende dez famílias de trabalhadores.

“São equipamentos que garantem a segurança dos trabalhadores e ajudam a evitar acidentes, além de melhorar as condições de trabalho e promover sustentabilidade”, disse o deputado nesta quinta-feira, 29, ao entregar equipamentos aos trabalhadores que atuam com reciclagem de materiais.

A prefeitura também faz campanhas educativas e auxilia na capacitação dos trabalhadores, para evitar acidentes e promover melhor distribuição de renda. Além disso, explica Romanelli, os equipamentos entregues ajudam a tornar a coleta seletiva mais eficiente.

A ACR recebeu uma prensa hidráulica, uma balança eletrônica, uma esteira mecânica, uma empilhadeira elétrica, um carrinho transportador de fardo e um carrinho transportador de big bag. Os equipamentos são do Programa Reciclo Paraná, do Instituto Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O valor do investimento é de cerca de R$ 130 mil.