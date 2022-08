Morador do bairro Aeroporto tinha 38 anos

Após ser velado na Capela do Grupo Vitoriana, o corpo do técnico de enfermagem e cabeleireiro Vanderlei Silva (fotos) foi sepultado às 16h40m deste sábado, dia 27, no Cemitério São João Batista, em Jacarezinho. Faleceu de complicações pós-Covid-19.

Estava cursando Enfermagem pela Unopar, também era instrutor do Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), tinha 38 anos, morador do bairro Aeroporto e foi funcionário da Santa Casa de Misericórdia.