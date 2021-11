Emendas do deputado Frangão chegam a quase 6 milhões

Empenho da vereadora Adriane Lemes foi decisivo para essas conquistas

O deputado federal Hermes Parcianello ‘Frangão’ (MDB), esteve no município de Siqueira Campos no dia 1 de novembro, onde foi recebido pelo prefeito Luiz Henrique Germano (PSD), vice prefeito Paulo Cesar Leite dos Santos, ‘Paulão’ (PSL), vereadora Adriane Lemes (PSD), chefe de administração Luiz Carlos dos Santos, chefe da Secretaria de Saúde Valeriane Guidio Ferreira, Chefe do Departamento de Meio Ambiente Elaine do Nascimento, diretora de Projetos e Convênios Kelly Silva, diretor de Obras Evandro Godoy e diretor de finanças Willian de oliveira, na oportunidade o deputado anunciou emendas de sua autoria para o município que chegam a R$ 5.778 milhões que deverão a ser liberados a partir de 2022.

Entre s conquistas anunciadas pelo deputado está duas Pás carregadeira no valor 830 mil, para o custeio do setor de saúde será disponibilizado 346 mil, um ônibus escolar traçado 4×4 no valor de 361 mil, um ônibus escolar com 23 lugares no valor de 237 mil, uma escavadeira hidráulica no valor de 651 mil, recursos para construção do CREAS no valor de 551 mil, um caminhão para coleta de lixo recicláveis no valor de 250 mil, para construção e revitalização da praça na frente da Casa da Cultura 200 mil.

Já na Santa Casa de Misericórdia, Frangão foi recepcionado pelo diretor João Amaral e a pedido de Germano o deputado anunciou recurso para custeio da Santa Casa no valor de 251 e 301 mil para aquisição de equipamentos, leitos elétricos e 50 camas novas, o parlamentar anunciou ainda recurso no valor de 1.800 milhão para pavimentação de toda e extensão da Rua Rio Grande do Sul.

O recurso de 251 mil para a Santa, foi uma solicitação feita pela vereadora Adriane no dia 29 de outubro. O valor já está na Secretária de Saúde do Estado do Paraná e em breve será repassado para a Santa Casa.

O prefeito Germano, declarou sua satisfação em poder contar comesse importante apoio do deputado Frangão, que através da vereadora Adriane tem conseguido vários recursos para Siqueira Campos, “quero agradecer em primeiro lugar ao deputado Frangão pelos recursos de grande importância que serão destinados para nossa comunidade e também a nossa vereadora Adriane, pelo grande empenho junto ao deputado, mostrando as necessidades do nosso município, que prontamente o deputado atendeu aos apelos da vereadora”, disse .

Frangão destacou que os deputados apresentam emendas ao Orçamento da União, ou seja: “sugerem ao Poder Executivo gastos específicos, para atender demandas da comunidade que representa, no caso Siqueira Campos. Quando o Congresso Nacional aprova as emendas, o Poder Executivo passa a ser obrigado a fazer o gasto indicado”, disse o deputado.

