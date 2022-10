Eleição:Npdiario/Vale do Sol/Difusora fazem cobertura novamente

Completa cobertura do segundo turno no dia 30 de outubro

Com tradição nas coberturas das Eleições, as Rádios Vale do Sol FM 100,5 e Difusora FM 102,3(foto) preparam uma completa cobertura do segundo turno no domingo, dia 30 de outubro.

Ao todo mais de 10 profissionais estarão envolvidos diretamente na geração de informações, entrevistas, análises e comentários. A equipe das emissoras terá a participação dos comunicadores Thays Silva, Jayro Henrique, Rafa Regis, Juninho Queiroz, Antônio Jacob e Jefferson Oliveira (foto da visita que fez ao Npdiario).

Jefinho, como é carinhosamente conhecido, participa das coberturas há mais de 30 anos, destaca ser “muito motivador compor essa equipe que mescla experiência com grandes jovens talentos, eles são sensacionais, de grande criatividade e muita energia. Formamos uma grande família, que proporciona informações em tempo real, relatando a apuração de todos os municípios da região; divulgaremos também o resultado de todos os Estados, os governadores eleitos, os votos dos presidenciáveis etc. Mas, nossa prioridade é para os candidatos do Norte Pioneiro e do nosso Paraná”. assinalou.

As duas emissoras entrarão no ar juntas a partir das 16h30m. Haverá também entrevistas com candidatos e especialistas.

Os outros sete parceiros são:

Novo Piso Decorações;

Construcasa Bordignon;

Pilotte Pneus;

CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem);

Dona Nena e

Fort Som, Acessórios e Ar condicionado.

Postulante à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) recebeu 51 milhões de votos (43,2% do total), 6 milhões a menos que Lula (PT), que recebeu 57,2 milhões de votos (48,4% do total) e ficou a 1,8 milhão de vencer no primeiro turno.

Apenas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso venceu as eleições presidenciais em primeiro turno. Isso ocorreu duas vezes, em 1994 e na reeleição em 1998.

Na corrida para vencer a disputa eleitoral de 2022, Bolsonaro e Lula vão enfrentar uma série de tabus. Entre eles, o de que nunca houve uma virada no segundo turno do pleito à cadeira presidencial.

Por outro lado, Bolsonaro tem ao lado dele o retrospecto de nunca ter perdido uma eleição desde a primeira que disputou, em 1988.