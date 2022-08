Educação inicia plano estratégico em Jacaré

Melhoria do IDEB é a meta da Administração de Jacarezinho

Oportunizar uma educação de excelência possibilitando o acesso ao conhecimento sistematizado, por meio de boas práticas visando a valoração dos profissionais, e com isso melhorar os índices do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) de Jacarezinho. Esse é o objetivo da Prefeitura com o início do planejamento estratégico participativo, que é desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e o Sebrae/PR.

No fim de semana, a secretária de Educação e vice-prefeita, professora Patrícia Martoni, e o secretário de Administração, Jaílton de Paula, se reuniram com o consultor credenciado do Sebrae/PR, Alcione Marques Fernandes para avaliar o início dos trabalhos, em reunião contando também com a participação da equipe da Secretaria de Educação, Patrícia Martoni(foto da capa).

“Criamos missão, visão e valores que devem nortear as ações da Secretaria. Agora estamos fazendo um levantamento dos pontos forte e fracos, das oportunidades e ameaças ao sistema educacional público municipal. E na sequência criaremos os planos de trabalho com reuniões quinzenais, formados por um grupo específico de pessoas indicadas pelas escolas e representantes da Secretaria. E o mais importante, tudo está sendo feito de forma participativa”, explica Fernandes.

A ideia é fazer diagnósticos precisos de cada setor da Educação e elaborar formas de melhorar ponto a ponto. “Jacarezinho é a capital estudantil do Norte Pioneiro e precisa melhorar, e muito, nas avaliações do IDEB. É por isso que precisamos da participação de todos nesse planejamento, professores, pais e responsáveis e funcionários. Só com o trabalho conjunto poderemos alcançar nossa meta final, que é trazer à rede municipal de ensino de Jacarezinho um ensino de excelência, com cada vez melhores condições de aprendizado aos alunos e melhores condições de trabalho aos professores e servidores do setor”, destaca a secretária.

A Secretaria vem realizando esforços para melhorar a infraestrutura das escolas com ampliações, reformas e pinturas, além da aquisição de equipamentos de informática, distribuição de uniformes e materiais didáticos, melhorias no transporte de alunos e merenda escolar. “Buscar a excelência no aprendizado é o próximo passo”, conclui Patrícia.

• Nossa Missão

Oportunizar uma educação de excelência possibilitando o acesso ao conhecimento sistematizado, por meio de boas práticas visando a valoração dos profissionais.

• Nossa Visão

Ser referência do Norte Pioneiro pela qualidade ofertada na educação básica da rede Municipal.

• Nossos Valores

• Valorização e formação continuada de todos os profissionais da educação.

• Inovação tecnológica.

• Uso consciente de recursos sustentáveis.

• Comprometimento e abertura ao novo.

• Gestão democrática.

• Respeito, comprometimento e transparência na prestação de serviços e na execução.