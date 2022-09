Obras serão entregues no começo de 2023

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) concluiu as quatro trincheiras da obra de duplicação da PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Agora, os trabalhos estão concentrados na pavimentação das novas pistas e na finalização da terraplenagem e dispositivos de drenagem restantes.

A duplicação está sendo realizada do km 279 ao km 283 da PR-092, na saída de Siqueira Campos para Joaquim Távora, no Norte Pioneiro. A extensão do trecho duplicado será de 4 quilômetros. O investimento da obra é de R$ 42 milhões e a previsão de entrega é para o primeiro trimestre de 2023.

A PR-092 é a principal rodovia de ligação do Norte Pioneiro com Curitiba e o Porto de Paranaguá. Nela, trafegam diariamente caminhões de carga pesada que escoam boa parte da produção agrícola da região.

As trincheiras finalizadas ficam localizadas duas em cada entroncamento, sendo duas na interseção do Salto de Itararé, com a PR-424, e mais duas trincheiras com a interseção na PR-272 que dá acesso ao município de Tomazina. A rodovia também terá vias marginais em ambos os lados.