Discute com mulher e moto é apreendida em Ribeirão Claro

No começo da madrugada desta sexta-feira em Ribeirão Claro

Após discutir com uma mulher em bar na Rua Alfeu Baggio um homem acabou tendo a motocicleta apreendida no início da madrugada desta sexta-feira, dia 11, em Ribeirão Claro.

Ele chegou no local, bateu boca e saiu com sua Honda CG 150 Titan. Voltou depois e aí foi abordado pela PM.

Nada de ilícito encontrado, porém não possui carteira de habilitação e a motocicleta de cor azul estava com pendências administrativas.

O condutor liberado e a motocicleta encaminhada ao pátio do Destacamento, onde foram lavradas as notificações cabíveis.