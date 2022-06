Detido homem que agrediu sua mulher em Siqueira Campos

E já estava com arma de fogo ameaçando convivente

Uma mulher (49 anos) chegou num posto de combustíveis pedindo socorro pois o marido estava alterado e a ameaçou de pegar uma arma de fogo. Foi às 22h30m desta terça-feira, dia 31, na Rodovia PR-092, em Siqueira Campos.

No local, a equipe foi informado pela senhora que seu amásio estava lhe ameaçando e que devido o fato de já ter lhe agredido cerca de 20 dias atrás, com medo, ela foi até o posto solicitar ajuda. A PM então se dirigiu até a residência onde se encontrava o elemento, com uma espingarda.

Oindivíduo (49 anos) acatou as ordens e deixou a espingarda encostada na parede a espingarda de pressão (chumbinho) que fora modificada para o calibre .22 sendo então retirado do interior um projétil desse calibre.

Questionado, alegou ter comprado de um caminhoneiro. Em seguida, foi encaminhado para os procedimentos da Polícia Civil.