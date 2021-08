Detido casal envolvido no acidente de Japira

PRE de Siqueira Campos e Polícias Militar e Civil de Ibaiti atuaram no caso

Polícias Militar e Civil, em diligências sobre um atropelamento com vítima fatal (homem de 77 anos), ocorrido em Japira às 20h50m deste domingo, dia 15, no KM 85 da PR-272, acabaram detendo um casal horas depois.

O motorista de 32 anos se evadiu sem prestar socorro à Antônio Romeiro Cintra, o qual acabou perdendo a vida no local. Depois, ele com a esposa tentaram enganar a Polícia Militar de Ibaiti, inventando que teria sido roubado o veículo, mas logo foram desmascarados e confessaram. Apontaram ainda onde estava escondida a GM/Blaze

O filho da vítima afirmou que seu pai havia de deslocado para levar gasolina para ele, pois sua VW/Kombi havia ficado sem combustível, e no momento em que o genitor desceu da Fiat/Strada e atravessava a rodovia foi colhido pela camionete , cujo condutor fugiu.

O indivíduo admitiu que estava conduzindo a GM/Blazer (placas de Cornélio Procópio) no momento do acidente e havia ingerido bebida alcoólica. O elemento, então, realizou o teste do etilômetro, que resultou em 0,37ml/g, confirmando, portanto, a embriaguez. Ele, 32 anos, e a sua mulher, 23 anos, foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti.

A Unidade Operacional da Policia Rodoviária Estadual(PRE) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência desde o início e depois aguardou a chegada o Instituto Médico Legal de Jacarezinho para liberar o corpo.