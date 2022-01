Rompimento de rede afeta Nova Jacarezinho, Nova Alcântara e Jardim Europa

Devido ao rompimento em uma rede de distribuição na Alameda Padre Magno, em Jacarezinho, nesta terça-feira (25), pode haver falta de água e/ou redução de pressão na rede no Jardim Europa, Nova Jacarezinho e Nova Alcântara. Equipes trabalham no conserto. A previsão é de que a normalização ocorra, de forma gradativa, até de noite.

Clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a colaboração de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Confira algumas orientações para o uso econômico da água:

DIMINUIR O TEMPO DE BANHO – Para um chuveiro, de vazão média de 6 litros de água por minuto, um banho de 10 minutos consome 60 litros de água. Diminua esse tempo para cinco minutos e economize 30 litros. Em uma casa com quatro pessoas, serão economizados 120 litros por dia. No final do mês, a economia será de 3.600 litros de água somente reduzindo pela metade o tempo do banho.

ESCOVAR OS DENTES E FAZER A BARBA – Mantenha a torneira fechada ao escovar os dentes e fazer a barba. Em apenas dois minutos de torneira aberta, você gasta em torno de13 litros de água. Se abrir o mínimo a torneira, podem ser economizados cerca de 10 litros de água. Ao escovar os dentes três vezes ao dia, serão 30 litros economizados. Em um mês, uma única pessoa terá economizado 900 litros de água somente controlando a torneira na escovação. Não faça a barba durante o banho. Lembre-se de que 10 minutos de chuveiro ligado consomem no mínimo 60 litros de água.

VASO SANITÁRIO – As caixas de descarga acopladas ao vaso sanitário têm vazão de 6 litros por vez. Coloque dentro das caixas uma garrafa de refrigerante embalagem PET de 1 litro com terra ou pedra ou água da máquina de lavar. Isso economizará um litro por descarga sem comprometer a eficiência. Considerando que uma pessoa utiliza o vaso sanitário em média quatro vezes ao dia, em uma casa com quatro pessoas serão economizados 16 litros de água. Em um mês são 480 litros de economia.