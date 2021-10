Desabastecimento de água neste domingo em Jaboti

Normalização deve ocorrer a partir das 23 horas de forma gradativa

As unidades de produção e distribuição de água de Jaboti (foto do portal de entrada da cidade) ficarão sem energia neste domingo (24). As equipes da Copel farão manutenção na rede elétrica das 9h às 16 horas. Assim, o sistema pode ter falta temporária de água em todas as regiões da cidade, a partir das 11 horas, principalmente, nas áreas mais altas.

A normalização do abastecimento deve ocorrer a partir das 23 horas e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.