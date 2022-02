Deputado Romanelli lamenta morte hoje de Paulo Diniz

Paulo Roberto Ribeiro Diniz era farmacêutico e foi vice-prefeito de Jacarezinho

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) lamentou a morte na noite desta segunda-feira, 14, do farmacêutico Paulo Roberto Ribeiro Diniz, 76 anos. Ele foi vice-prefeito de Jacarezinho entre 1989 e 1992 e faleceu vítima de pancreatite com infecção generalizada.

Romanelli encaminhou pela Assembleia Legislativa, voto de pesar à família enlutada. “Paulo Diniz tinha um amor exemplar pela profissão, além de ser atuante na vida política de Jacarezinho, contribuindo com seu conhecimento para a saúde preventiva e o desenvolvimento local”, disse o deputado.

Trajetória — Paulo Diniz sempre teve uma ligação profunda e apaixonada com a profissão. Natural de Cambará, formou-se em Farmácia pela UFPR (Universidade Federal do Paraná), em 1967. Era proprietário e diretor-técnico do Laboratório Diniz, em Jacarezinho, empreendimento de 54 anos na cidade, fundado em 1968.

Foi professor da disciplina de Bioquímica Clínica, com parecer do Conselho Federal de Educação, nas décadas de 70 e 80, na antiga Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, hoje UENP. Entre 1989 e 1992 foi vice-prefeito e secretário municipal de Saúde de Jacarezinho. Em 2002 assumiu como diretor da 19ª Regional de Saúde.

Em 1996 iniciou seu primeiro mandato como Conselheiro do CRF-Paraná (Conselho Regional de Farmácia), onde permaneceu por mais quatro mandatos. De 2007 a 2009 participou da diretoria do Sindicato dos Laboratórios de Análises e Patologia Clínica, Anatomia e Citologia do Paraná, o Sinlab-Paraná. Entre 2008 e 2009 assumiu a presidência do CRF-Paraná.

Paulo Diniz foi ainda presidente do Sindnorpi (Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Norte Pioneiro) de 2010 a 2017, onde também exerceu o cargo de vice-presidente. Na época, reafirmou a importância da integração das instituições de saúde.

Também foi diretor geral da Santa Casa de Jacarezinho – de 2008 a 2011, quando firmou convênio entre a instituição e uma clínica de Londrina que possibilitou que pacientes oncológicos não precisassem mais se deslocar para outras cidades para fazer tratamentos de quimioterapia e até alguns tipos de cirurgias oncológicas. Mais tarde, pacientes tanto de convênios quanto do SUS passaram a ser atendidos.

Em 2020, no dia 13 de fevereiro, recebeu a maior honraria da profissão, a Comenda Júlio Petrich da Costa, concedida pelo CRF-PR, por sua trajetória profissional e por toda contribuição à categoria profissional, sendo lembrado e homenageado pela classe farmacêutica.

“Amo minha profissão! E não basta apenas amar o que faço, é preciso exercê-la de modo honesto e este legado levo para minha vida”, disse, ao receber a homenagem. “Tamanho é esse amor que passei para minha filha, que hoje atua ao meu lado. E estando a frente do conselho aprendi a amar todos vocês”.

Paulo Diniz deixou a viúva Ana Sílvia da Silva Diniz, as filhas Milena, Renata e Ana Paula e sete netos. O Conselho Regional de Farmácia do Paraná expediu nota, lamentando a morte de seu ex-presidente. O prefeito Marcelo Palhares, de Jacarezinho, decretou Luto Oficial por três dias.

O velório acontece na Câmara de Vereadores. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, às 18h30m.