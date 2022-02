Cobra Repórter anuncia recursos para reabertura de creche

Atendeu reivindicação do prefeito de Congonhinhas

O vice-líder do Governo, deputado estadual Cobra Repórter (PSD) se reuniu com o vice-prefeito de Congonhinhas, Renato Honório (Renatinho), com a secretária municipal de Educação, Anna Gabriella Furlanetto, e com a coordenadora pedagógica, Zunete De Nazaré da Silva, na Assembleia Legislativa, em Curitiba.

“Através deles, dei uma ótima notícia para a cidade: R$ 150 mil para reabrirem a creche Santa Maria do Rio do Peixe, que estava fechada desde 2018 (na gestão anterior). Esse recurso será de fundamental importância.Trata-se de mais um pedido que chegou até mim através do prefeito, José Olegário Ribeiro Lopes, o Dr. Zeco, e do vice Renatinho. Quero agradecer o governador Carlos Massa Ratinho Junior por entender a necessidade desse recurso”, disse o deputado Cobra Repórter.