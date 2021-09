Deputado anuncia construção de casas populares em Guapirama

São 64 famílias que terão casa própria no munícipio

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, se reuniu com o prefeito de Guapirama, Edui Gonçalves (o Dudu) e com o diretor-presidente da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), Jorge Lange, em Curitiba.

Na oportunidade, eles anunciaram que, em breve, a Cohapar vai publicar o edital de licitação para a construção de 64 casas populares em Guapirama. “Qual é o sonho de todo mundo? Ter uma casa própria! E é isso que vamos proporcionar para 64 famílias de Guapirama. A casa própria muda a vida das pessoas. Essa conquista para Guapirama é resultado de um trabalho em conjunto: meu, do prefeito Dudu e, claro, do nosso governador Ratinho Junior e do diretor-presidente da Cohapar, Jorge Lange”, comemorou o deputado Cobra Repórter.