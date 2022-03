Debatidos avanços em plano de carreira do Magistério platinense

Reunião com prefeito preparou revisão para apoiar categoria

O prefeito José da Silva Coelho Neto se reuniu nesta quinta-feira, 03, com a secretária de Educação Adriane Cavatoni Vicário, o procurador jurídico Juliano Del Antônio e a presidente da APPLAT (Associação Municipal do Professor Platinense) Marcilene Cristina de Lima Jorge para discussão sobre o Plano de Carreira do Magistério Municipal de Santo Antônio da Platina.

O encontro teve como principal pauta a revisão e readequação do plano que está em fase de finalização, devendo ficar pronto ainda neste mês e na sequência encaminhada para análise dos professores. Tratou da implantação do piso nacional do magistério com as explicações da prefeitura e apresentação das demandas dos professores pela APPLAT. O prefeito Zezão destacou a sua preocupação com a valorização dos professores e disse que “a gestão pública tem que ser feita de modo racional e respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal e as demais imposições legais que regem a administração pública”.

A Comissão de Adequação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Pública Municipal é formada por representantes do Conselho Municipal de Educação, do CACS FUNDEB (Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb), da Procuradoria Municipal, da APPLAT e da Secretaria Municipal de Educação.

O Plano de Carreira do Magistério Municipal de Santo Antônio da Platina não é revisado desde 2012 e tem como principal objetivo normatizar o funcionamento do magistério em assuntos como progressão e promoção de carreiras, avaliação de desempenho profissional, gratificações, diretorias e coordenação pedagógica das escolas e demais assuntos relacionados aos trabalhos dos professores.

A última reunião da comissão que está tratando do plano de carreira deve acontecer já na próxima semana, sendo enviado aos professores para avaliação e na sequência retorna ao executivo para a realização de projeto de lei para aprovação da Câmara de Vereadores.