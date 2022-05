Daniel Vilas Bôas não é mais pré-candidato

Retorna ao Palácio Iguaçu atendendo solicitação do governador

O norte-pioneirense Daniel Wesley Vilas Bôas Rocha (fotos), 40 anos, que foi Chefe de Gabinete do governador Carlos Massa Ratinho Junior e, até recentemente, Superintendente de Assuntos Institucionais, pasta onde pôde exercer de forma competente o que gosta (articulação política com os poderes), confirmou ter desistido de ser pré-candidato a deputado federal pelo PSD. Em entrevista ao Npdiario nesta quinta-feira, dia 26, explicou que atendeu novamente pedido do amigo antigo e voltará ao terceiro andar do Palácio Iguaçu como sub-Chefe da Casa Civil. Apesar de ter nascido em Londrina, Daniel se considera de Santo Antônio da Platina, onde passou a infância e pré-adolescência, se casou com a platinense Gerusa, com quem tem três filhos, Davi, Danielzinho e Ana Laura. O sogro, Valdir, foi presidente da Câmara de vereadores local.

O religioso percorreu vários países em ações sociais, no Reino Unido, em Manchester e Guersney, Paris na França, Cidade do Panamá, Nyahururu no Quênia, Zuriqui e Solothurn na Suíça, além da Havana em Cuba e Dubai nos Emirados Árabes. A eleição de dois de outubro próximo será para presidência, governo estadual, uma vaga do senado, e deputados federais e estaduais.

Abaixo, a Nota que enviou à reportagem:

“Amigos e amigas

Quero em primeiro lugar agradecer tamanha disposição e carinho dispensado ao projeto de nossa pré-candidatura a deputado federal.

Impressionante a adesão rápida e VOLUNTÁRIA que tivemos nesses poucos dias, chega a assustar o desejo de nossa população em contribuir para um novo projeto, uma nova política, uma nova forma de pensar.

Tudo que compartilhamos, de ideias e propostas, foi de coração, com muita verdade e honestidade, jamais abrimos mão de nosso compromisso com a verdade.

Nosso principal sentimento neste momento é de GRATIDÃO, pois a maciça maioria de nosso time, também se entregou de coração.

Todos sabem que tenho uma estreita relação de amizade com muitas pessoas no governo, na verdade meus primeiros passos na política foram nas eleições municipais em São José nos anos de 1996 e 2000, porém, minha experiência de gestão foi adquirida 100% com o time do Governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Nesta semana, em reunião, fui convidado novamente a reintegrar a equipe de governo, e por um projeto maior.

Consultei minha família, dediquei alguns dias a oração e decidi abrir mão de nossa pré candidatura a deputado federal.

Essa decisão nada tem haver com os últimos fatos políticos, sempre soubemos da vulnerabilidade que se tem ao disputar um cargo eletivo.

E pauto minha vida e decisões pela Bíblia, ela é minha regra de fé, meu alicerce, e nela aprendi que maldito homem que confia no homem (Jeremias 17.9).

Nossa decisão é fundamentada pela parceria, por fazer parte de um grupo, sempre visamos o bem comum, projetos pessoais sempre serão suprimidos. Aprendi a exercer uma política séria e honesta, e nunca promover uma política por conveniência, mas sempre por convicção.

Nossa dedicação passa a partir deste instante a ser integral a releição de nosso Governador, estaremos em harmonia com todos os pré candidatos de nossa cidade.

Quero dizer-lhes que nestes dias, entreguei o meu melhor, não somente eu, mas minha esposa, filhos, pais e irmãos.

Minha oração é para que Deus retribua cada minuto dedicado a nós, e derrame sobre todos vocês e suas famílias muitas bênçãos.

Tenho certeza que deixei um pouquinho de mim em cada um, saibam que também levarei cada um em meu coração.

Não vejo esse momento como uma despedida, mas como um ATÉ BREVE!

Nosso grupo de whatsapp será desfeito, mas manteremos contato.

Forte abraço a todos. E permaneçam DE BOAS!