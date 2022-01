Cursinho do Magnus é o melhor da região (vídeos)

Trabalhando com o conteúdo do Objetivo oferece um corpo docente formado por 15 profissionais

A Coordenadora de Projetos, Lúcia Marta Ferreira Pinto Mendes, e o Coordenador do Pré-Vestibular, Arthur Galdino, visitaram o Npdiario, em Santo Antônio da Platina (fotos) para detalhar o cursinho visando principalmente os concursos de Medicina da Universidade Estadual de Londrina e na Universidade do Norte do Paraná, mas, quem estuda para um curso competitivo, se capacita para outros com muita concorrência também.

O MedMagnus(Cursinho Magnus) tem simulações exclusivas.

O curso pré-vestibular MedMagnus oferece duas possibilidades de cursinho:

Integral matutino, curso voltado especialmente para medicina, mas não exclusivamente, apresentando uma carga horária extensa com mais de 40 aulas semanais, dando ao aluno uma grande possibilidade de aprofundamento nos conteúdos cobrados nos vestibulares.

Como segunda possibilidade, o Pré-Vestibular Noturno, com uma carga horária de 20 horas aulas semanais.

Ambas as possibilidades, contam com um corpo docente capacitado e experiente, propiciando as pré-vestibulandos, experiências que os prepararão aos mais variados vestibulares. Essa experiência é feita através da resolução de listas de exercícios e simulados. Além dos constante acompanhamento feito pelos professores e coordenação.

O aluno que opta pelo Med Magnus, conta com uma equipe extremamente experiente e capacitada de professores e uma das mais bem equipadas estruturas da nossas região, além disso, nosso material didático o Sistema Objetivo de Ensino é um dos mais tradicionais materiais do país.

O aluno é constantemente acompanhado por professores e coordenação, que orientam sua formação. Soma-se a isso, o apoio psicológico, auxiliando-os na gestão de suas emoções, anseios e conflitos.

As aulas do Pré-Vestibular serão transmitidas em sincronia aos alunos que não puderem ir presencialmente. E tendo acesso em tempo real as aulas e aos professores.

Tanto as aulas presenciais quanto as remotas começam as 07h20 até às 12h30 no matutino, e das 19h20 até às 22h50m no noturno.