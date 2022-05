CTG Brasil amplia reflorestamento

Empresa investiu R$ 28 milhões em 2021 em iniciativas com impacto socioambiental positivo

Concessionária da Usina Hidrelétrica Chavantes (que também atua no Norte Pioneiro) e uma das líderes em geração de energia limpa no País, a CTG Brasil destinou, no ano passado, mais de 350 mil mudas ao plantio e manejo de 186,3 hectares em processo de restauração, ampliando em 19,4% as ações de reflorestamento da companhia, em relação ao ano anterior.

Ao todo, em 2021, a empresa investiu cerca de R$ 28 milhões em iniciativas de impacto socioambiental positivo nas regiões onde atua. Os dados constam no Relatório Anual de Sustentabilidade, divulgado na última segunda-feira (02).

Ainda no âmbito de gestão ambiental, a CTG Brasil produziu e soltou no ano passado mais de 3,6 milhões de peixes nos rios Paraná e Paranapanema. A empresa também monitora quase 8,5 mil quilômetros de bordas de reservatórios – distância equivalente à da costa brasileira – para garantir condições ambientais adequadas às operações. Os investimentos ambientais de R$ 16 milhões incluem também ações de fortalecimento da cultura de prevenção e minimização de impactos relacionados à operação de suas usinas, como a adoção de inspeções ambientais trimestrais nas unidades.

Pelo segundo ano consecutivo, a CTG Brasil neutralizou 100% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) diretas de suas operações por meio da aquisição de créditos do Projeto REDD + JARI AMAPÁ. Mais uma vez, o inventário de GEE foi realizado de acordo com o padrão Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, que atesta submissão dos dados à verificação independente e traz mais confiabilidade aos números apurados e divulgados.

A empresa se tornou a primeira do setor no país a certificar 100% das operações nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 55001, reforçando o seu compromisso com a excelência operacional. A certificação ISO 14001, por exemplo, padronizou processos e procedimentos, assegurou a conformidade de outorgas e sistematizou mecanismos de controle e monitoramento ambiental.

Desenvolvimento socioeconômico – Parte dos investimentos sociais em 2021 foi direcionada ao programa Usina de Negócios, visando geração de renda e desenvolvimento socioeconômico das regiões próximas às usinas. O programa tem dois projetos-piloto com um investimento de R$ 1 milhão até 2022, e a meta é replicar a iniciativa no próximo ano.

A CTG Brasil realizou ainda o 2º Edital de Recursos Incentivados para o Desenvolvimento Local, em parceria com o Prosas (plataforma de seleção e monitoramento de projetos sociais), para incentivar o desenvolvimento das regiões de influência das usinas. Foram 161 projetos inscritos, 19 aprovados e R$ 11,3 milhões destinados.

Inovação – Os investimentos em inovação somaram R$ 23,8 milhões em 2021, superando em 46% a obrigação regulatória. São investimentos direcionados ao crescimento da companhia, por meio da diversificação do portfólio e da complementariedade das fontes de geração. Um dos destaques é a Missão Estratégica Hidrogênio Verde, maior chamada pública já realizada no Brasil para projetos de inovação nessa área. O edital recebeu inscrições de 31 projetos, de 13 estados diferentes, e três foram selecionados para receberem apoio. “Nossa estratégia de inovação e pesquisa e desenvolvimento (P&D) estão voltadas para a excelência operacional e gestão de ativos, novas oportunidades e modelos de negócio e para suportar o nosso crescimento com foco em energias 100% renováveis”, ressalta Zhao Jianqiang, CEO da CTG Brasil.

Para acessar o Relatório Anual de Sustentabilidade 2021 da CTG Brasil, clique aqui

Sobre a CTG Brasil

A CTG Brasil trabalha para desenvolver o mundo com energia limpa em larga escala. Segunda maior geradora privada de energia do País, conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com a matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente. A empresa tem investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, com capacidade instalada total de 8,3 GW. Criada em 2013, é parte da China Three Gorges Corporation, uma das líderes globais em geração de energia limpa.