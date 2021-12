Corpo encontrado é de rapaz de Siqueira Campos

Foi o 29.º homicídio registrado em Matinhos neste ano. No litoral são 139 casos

O Instituto Médico Legal de Paranaguá identificou o corpo do rapaz encontrado morto com três tiros no peito no Balneário Albatroz, em Matinhos, na noite de terça feira, dia 30. Pelas digitais, identificado como sendo de Paulo Henrique Roldão(foto) de 20 Anos, do município de Siqueira Campos.

No bolso do rapaz que tinha uma tatuagem do Tio Patinhas no antebraço esquerdo, foram encontrados vestígios de maconha, cocaína e pequena quantidade em dinheiro. Familiares foram informados nesta quarta-feira, dia primeiro, para providenciar a liberação do corpo.

O corpo – Policiais foram avisados por moradores de que haviam ouvidos vários tiros na região, por volta das 21h30m, a equipe efetuou buscas pelo local e encontrou o corpo do jovem caído na avenida do Canal, já sem vida, apresentando perfurações por arma de fogo na altura do tórax. A equipe do SAMU foi acionada e compareceu ao local para prestar socorro, porém não havia mais o que fazer tendo em vista o óbito eminente. A polícia de Matinhos, fez levantamentos no local e já iniciou investigações para identificar a origem do crime(Reportagem: Agência Criativa).