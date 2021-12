Copel lança “Cada Cliente Importa”

Programa visa melhoria e expansão dos atendimentos

Durante o evento de balanço do projeto Paraná Trifásico , a Copel anunciou a criação do programa Cada Cliente Importa, um pacote de ações com foco no atendimento aos clientes mais afetados por desligamentos, geralmente na área rural. Para 2022, a previsão é aumentar equipes de eletricistas e ampliar ações de manutenção e roçada.

Uma das iniciativas prevê a contratação de mais equipes de eletricistas, elevando o número de profissionais em campo, passando de pouco mais de 2,5 mil para 2,7 mil conjuntos de profissionais.

O pacote de manutenção pretende ainda aumentar em 30% o número de rotinas de inspeção e manutenção nas redes, totalizando 5,7 mil serviços. Para reduzir o número de desligamentos causados pela queda de galhos e árvores, a Copel planeja aumentar em 50% a área de roçada. A expectativa é que, em 2022, a companhia conclua a roçada de 60 milhões de metros quadrados no entorno das redes.

“Desta forma vamos ampliar e melhorar a qualidade do atendimento, somos sensíveis às dificuldades e queremos dar uma resposta rápida para o que a sociedade espera. Reforço: para nós da Copel todo cliente importa”, destacou o diretor-geral da Copel Distribuição, Maximiliano Orfali.

O foco vai além das exigências regulatórias, já que os índices globais de qualidade vêm numa trajetória de mais de 30% de melhoria nos últimos anos. Neste programa, estão previstas ações para minimizar as interrupções individuais duradouras: de maneira proativa, a Copel lançará novos indicadores para monitorar e controlar os períodos de desabastecimento de energia elétrica individualmente, cliente por cliente.

Para executar esta meta, a companhia conta com investimentos em tecnologia e novas ferramentas. Atualmente a Copel possui a segunda maior frota de drones do Brasil, dedicados à inspeção de redes, e recentemente adquiriu máquinas para fazer roçada mecanizada, com a expectativa de aumentar a produtividade em até 10 vezes na comparação com o realizado atualmente nas roçadas manuais.