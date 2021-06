Copel dá dicas para economia de energia

E do controle do orçamento doméstico

Segundo o coordenador do Programa de Eficiência Energética da Copel, Diego da Luz Munhoz, o primeiro passo para fazer uma boa gestão do consumo é conhecer o próprio perfil da residência. Acompanhar o histórico mensal em quilowatts-hora pela conta de luz ou pelo aplicativo é uma boa maneira de identificar variações próprias da rotina de cada família.

“Feito isso, há basicamente duas ações que podem ser adotadas. A primeira é na mudança de comportamentos, no uso dos equipamentos. A segunda é o investimento para a troca dos aparelhos que gastam muito”, explica.

Para evitar o aumento no consumo de energia elétrica em casa algumas medidas simples podem ser adotadas. É importante lembrar que chuveiro e a geladeira respondem pela maior parte do consumo de uma residência, portanto merecem maior atenção. Banhos curtos e com a temperatura ajustada ao mínimo necessário são essenciais para manter o consumo sob controle.

Quanto à geladeira, evitar o abre-e-fecha desnecessário e aguardar os alimentos amornarem antes de guardá-los são atitudes que fazem a diferença na conta de luz. “Sempre que a gente abre a geladeira, o ar de fora entra, e o motor precisa trabalhar mais para refrigerá-lo”, diz Diego. É importante verificar se a borracha da porta está garantindo uma boa vedação e, nos dias mais frios, ajustar o termostato do refrigerador, que não precisa ficar no nível mais alto.

Outra dica acompanha gerações de paranaenses, tanto que já se tornou ditado popular: “luz que se apaga é luz que não se paga”. Ou seja, todo aparelho que estiver sem uso deve ser desligado para evitar o desperdício. Isso vale para televisão, computador, lâmpadas e outros equipamentos, que muitas vezes ficam esquecidos nos cômodos desocupados da casa.

TROCOU, ECONOMIZOU – Para quem já adotou bons hábitos no uso dos equipamentos, e ainda deseja maior redução na conta, trocar os eletrodomésticos mais antigos pode ser uma boa opção. A Copel tem incentivado esta ação através do projeto Trocou, Economizou, que prevê descontos de aproximadamente 40% na substituição de equipamentos, como geladeira e ar-condicionado.

Mas em qualquer compra a eficiência do equipamento pode – e deve – ser observada. O selo de eficiência Procel é um indicativo importante e consta em boa parte dos produtos. Dar preferência a aparelhos de ar-condicionado com tecnologia inverter e chuveiros com mais opções de ajuste de temperatura também é recomendado. Além disso, trocar as lâmpadas convencionais por Led e optar por cores claras para a decoração do ambiente pode trazer bons resultados.

O site e o aplicativo da Copel possuem um simulador de consumo, uma ferramenta de autogestão. De maneira interativa, o consumidor pode tanto consultar qual será o impacto de um novo aparelho que pretende comprar, quanto verificar quais eletrodomésticos respondem pela maior fatia do consumo já existente na residência.