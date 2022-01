Continua “Operação Prefeitura no seu Bairro” em Ibaiti

Homens e máquinas continuam trabalhos de limpeza nos bairros Mãe Rainha e Santo Antônio de Pádua

Homens e máquinas da Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos e do Departamento Municipal de Trânsito – Demutran da Prefeitura de Ibaiti continuam realizando um grande trabalho de limpeza urbana nos bairros Mãe Rainha e Santo Antônio de Pádua (arredores do Hospital de Campanha).

O conjunto das ações envolve a retirada de entulhos das calçadas, roçadas, operação tapa buracos, pinturas de meio fio e pinturas de faixas nas ruas.

A equipe de limpeza está empenhada e trabalhando para que as ruas e vias de Ibaiti estejam sempre limpas e seguras, mas para isso a Prefeitura pede a colaboração de todos os proprietários de terrenos para que executem a limpeza em seus lotes.

Para que a limpeza possa ser mantida por mais tempo, é necessário a colaboração da população. O cidadão pode colaborar com a Saúde Pública não jogando entulhos e materiais sem serventia em ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

Durante a semana, uma equipe da Vigilância Sanitária estará visitando as residências nos bairros alertando a população da necessidade dos descartes corretos dos entulhos. Os agentes irão notificar os proprietários dos terrenos sujos para que providenciem a limpeza conforme prescreve o Código de Ética do Município. Uma equipe do Departamento de Tributação também estará orientando os moradores para que retirem sobras de materiais de construção (areia, pedras, tijolos) das calçadas para desobstruir a passagem de pedestres.

O material proveniente de sobras de material de construção, entulho de obras ou demolições ou mesmo uma pequena reforma são responsabilidades do gerador. Portanto, antes de iniciar a obra, o morador deve contratar uma empresa credenciada para realizar o recolhimento, o transporte e a destinação correta e assim evitar o acúmulo de resíduos em via pública.

Além da melhoria da qualidade de vida dos moradores com seus bairros mais limpos e seguros, a iniciativa é também considerada pela Administração do município como essencial para a eliminação de focos transmissores de doenças.

A ação é uma medida voltada à saúde pública, prevenção de patrimônio público e bem estar social.