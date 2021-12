Construcasa Bordignon celebra Fim de Ano (vídeo)

Vídeo, trilha e participação da diretoria, agência e colaboradores reproduzem clima de confraternização e esperança

Edina Bordignon, CEO da Construcasa Bordignon (na foto com o marido, Marcos Chiste) ficou satisfeita com o resultado final da mensagem de Fim de Ano que, junto com os colaboradores, a agência de publicidade da empresa produziu.

“Foi neste clima que nossos colaboradores de todas as lojas prepararam um vídeo cheio de esperança e união para desejar a todos um ano de 2022 repleto de renovações”, assinalou a empresária.

Hoje, a tradicional e conceituada Bordignon tem cerca de 180 funcionários diretos. “Aqui tudo é bom, barato e parcelado”.

São mais de 27 mil opções de pisos, porcelanatos, revestimentos, esquadrias, louças, metais sanitários, tintas, ferramentas e demais produtos para as obras, da fundação ao acabamento.

Também está presente em seis cidades do Estado de São Paulo e do Paraná (Assis, Ourinhos, Jacarezinho, Joaquim Tavora, Quatiguá e Santo Antônio da Platina).

O vídeo é reproduzido abaixo: