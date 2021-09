Conselho Tutelar agradece Promotor de Siqueira Campos

Veio do município de Capitão Leônidas Marques e vai para Jaguariaíva

Os conselheiros tutelares de Siqueira Campos, satisfeitos com o trabalho do promotor de Justiça, Bruno Fernandes Ferreira, fazem agradecimento público pelo seu espírito público colaborativo e dedicado.

Durante o período em que esteve à frente do Ministério Público na cidade (dois anos) houve um grande avanço na área da infância. “Dr Bruno trabalhou bravamente, deu apoio aos conselheiros e mostrou que, com carinho e amor são colhidos grandes resultados. Nossos agradecimentos, desejamos de coração boa sorte e muito sucesso e que sua nova comarca o acolha com carinho”, disse a coordenadora, Maria Inês dos Santos da Silva.

Ele veio da comarca de Capitão Leônidas Marques (cidade que fica a 65 km de Cascavel, no oeste paranaense) e vai para Jaguariaíva, nos Campos Gerais.

Ela adicionou que o assessor João Pedro Padilha também sempre se mostrou eficiente e afável.

Os conselheiros são Rafael Arruda de Almeida, Vera Lúcia da Cruz, Roberta Barboza Lemes, Márcia Pereira e Antônio Jackson Rodrigues.