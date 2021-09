Confusão em São José da Boa Vista

Proprietário do carro (vítima) é de Piraí do Sul e estava na cidade a passeio

Na manhã deste domingo, dia 19, por volta das 06h30m, a Polícia Militar foi acionada por causa de um veículo queimado no centro de São José da Boa Vista, na Avenida Paraná.

O solicitante era morador de Piraí do Sul, e estava em São José da Boa Vista a passeio. Informou que seu amigo estava na praça e havia arrumado uma confusão envolvendo outros moradores locais no sábado (18) à noite.

Há rivalidade e hostilidade entre moradores boavistenses e de Wenceslau Braz sem absolutamente nenhuma razão. Houve confusão generalizada no centro de São José da Boa Vista que terminou com um carro depredado e incendiado.

A princípio, a confusão teria começado com uma discussão entre um grupo de jovens de Wenceslau Braz com moradores locais, porém o jovem de Piraí do Sul também se envolveu por outros motivos.

Por conta disso, foi seu VW/Gol, prata com o propósito de socorrer o colega da situação. Nesse momento, chegou no local um GM/Celta, branco, e propositalmente, bateu na porta do lado do motorista com intimidação.

Assustado, a vítima abandonou o veículo e saiu correndo a pé, em rumo incerto. Em seguida ligou para suas amigas, que abrigaram o rapaz na vizinha Wenceslau Braz. Na manhã de domingo, retornou para São José da Boa Vista, e encontrou seu carro queimado. Assim, avisou a PM e seguida, ligou para o guincho retirar o veículo.

