Confirmado recurso para equipar hospital em Cornélio Procópio

Romanelli (PSB) e Amin Hannouche (PSD) confirmam a compra de equipamentos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) acompanhou terça-feira, 14, o prefeito Amin Hannouche (PSD) na reunião com o secretário estadual de Saúde, Beto Preto. Cornélio Procópio aguarda a liberação de recursos para compra de equipamentos para o Hospital Regional. Segundo o deputado, as obras estão em fase final e com os aparelhos médicos e mobiliário, o hospital deve entrar em funcionamento no menor prazo possível.

Nesta etapa, o Hospital Regional deverá receber do Estado mais R$ 16,5 milhões que serão repassados à prefeitura. “É uma obra esperada há anos pelo Norte Pioneiro, e que vai desafogar o atendimento hospitalar, garantindo a abertura de novas vagas de internamento e mais agilidade no tratamento dos moradores da região”, destaca o deputado.

Beto Preto afirmou que será assinado nos próximos dias o convênio para a compra dos equipamentos. Segundo o prefeito, em janeiro deve ser realizada a licitação para o atendimento à demanda da região.

“O Hospital Regional vai atender os municípios do Norte Pioneiro e até de outras regiões, com equipamentos novos e modernos e um prédio com capacidade para ampliar a rede de atendimento em todo o Paraná”, disse o prefeito.

AME – No encontro, Romanelli e o prefeito Amin Hannouche também defenderam a construção imediata do prédio do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) que será erguido em anexo ao Hospital Regional de Cornélio Procópio.

“Será um prédio novo para melhorar o atendimento à saúde no Norte Pioneiro. Mais uma conquista que mostra o compromisso do Paraná com saúde de qualidade, com responsabilidade”, disse Romanelli.