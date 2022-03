Com as apresentações das bandas Detroit e de Matheus Xavier

Confirmada a 22º edição do Baile à Fantasia no Clube Recreativo Arco- Íris, de Siqueira Campos. A informação é do diretor artístico, Rodrigo Bento.

O evento ocorrerá no dia 16 de abril e contará com as apresentações das bandas Detroit e de Matheus Xavier.

Os ingressos estão disponíveis à venda na secretaria do Clube. Para os sócios, a entrada é franca desde que fantasiados.

Para mais informações: 43 3571-1147 / 99803-4263