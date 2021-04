Mais duas mortes de ibaitienses

Corpos dos homens de 72 e 62 anos foram enterrados

A secretaria de Saúde de Ibaiti confirmou na noite desta terça-feira (20), mais duas mortes pela Covid-19 no município.

Um paciente do sexo masculino, 72 anos, teve seu diagnóstico de Covid em 04/03/2021, em 13/03/2021, internou em estado grave no Hospital da Covid, foi transferido para o Hospital de Arapongas e devido as complicações da doença, evoluiu a óbito em 23 de março, a Vigilância Epidemiológica só foi informada oficialmente terça pelo programa de retroalimentação de óbitos.

– Um paciente do sexo masculino, 62 anos, teve seu diagnóstico da Covid em 29 de março, internou em estado grave dia cinco de abril no Hospital do Covid e foi transferido para o Hospital de Arapongas dia 12/04/2021 e devido as complicações da doença, evoluiu a óbito. A Vigilância Epidemiológica só foi informada oficialmente terça pelo Hospital de Arapongas.

Conforme protocolo do Ministério da Saúde, a Vigilância Epidemiológica segue acompanhando o monitorando das pessoas próximas que tiveram contato com os pacientes, através de uma equipe específica contratada para essa finalidade, observando que todos os contatos também ficarão em isolamento domiciliar.