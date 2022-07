Confira as datas e horários de todas convenções no PR

A maioria já terá definido rumo até o próximo sábado

O Partido Social Democrático (PSD) do Paraná vai oficializas no sábado (30) a candidatura do governador Carlos Massa Ratinho Junior à reeleição ao Governo do Estado. No evento, que acontece no Expotrade Convention Center(vídeo) em Pinhais, a partir das 10h, também serão formalizadas as candidaturas do partido à Assembleia Legislativa e Câmara dos Deputados.

A convenção contará com a presença da direção estadual da sigla, além dos deputados estaduais e federais, vereadores e lideranças políticas que postulam cargos nestas eleições. Além da escolha da chapa, a legenda também irá definir as estratégias a serem utilizadas até a votação, marcada para o dia 2 de outubro.

Nos últimos anos, o PSD tem se consolidado como a maior força política paranaense, detendo o comando de 141 prefeituras, mais de um terço do total de municípios do estado, além de 55 vice-prefeitos e 659 vereadores. O PSD Paraná também possui atualmente a maior bancada da ALEP, com 16 deputados estaduais, e seis deputados federais que defendem os interesses dos paranaenses em Brasília.

Local: Expotrade Convention Center – Rodovia Deputado João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amélia, Pinhais Telefones: (41) 3089-4140 e (41) 99675-1195. WhatsApp: (41) 93500-9656.

Haverá credenciamento de imprensa. Será permitida a entrada de até dois profissionais por veículo de comunicação. Nome completo e RG devem ser encaminhados para o e-mail imprensa@psd-pr.org.br até as 18h desta sexta-feira (29).

Progressistas

O Progressistas do Paraná realizou convenção partidária neste sábado (23), no Parque de Exposições de Londrina, e definiu as chapas de candidatos para deputados federal e estadual, lançou a candidatura de Guto Silva ao Senado e oficializou o apoio à reeleição do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD).

Cerca de duas mil pessoas de todas as regiões participaram do evento. O Npdiario foi o único veículo de comunicação do Norte Pioneiro presente na convenção.

No total, a convenção homologou 86 candidatos que concorrerão aos cargos de deputado federal (31 nomes) e deputado estadual (55 nomes).

REPUBLICANOS

O ex-secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge presidente do Republicanos , confirmou que a Convenção Estadual do partido será realizada também no próximo sábado dia 30, em Curitiba.

Serão escolhidas as coligações partidárias para eleição majoritária, os candidatos a governador e vice (Carlos Massa Ratinho Junior e Darci Piana); senador e suplentes; deputados federais e estaduais; bem como os números atribuídos às candidaturas.

O evento, de modo presencial. está marcado no antigo Paraná Clube na avenida Kennedy, 2377, que se chama hoje Espaço Torres, bairro Guaíra, com início previsto para 9h30m.

Deputados estaduais da sigla: Alexandre Amaro, Cantora Mara Lima, Homero Marchese, Delegado Fernando Martins, e Márcio Pacheco. Deputados federais: Aroldo Martins e Diego Garcia.

PROS

O Partido Republicano da Ordem Social é um partido político do Brasil fundado em 2010 e registrado definitivamente em 2013.

Vai promover sua convenção no próximo sábado, dia 30, entre dez e 16 horas no Espaço Torres, na rua Pergentina Silva Soares, 159, bairro Jardim Botânico.

Podemos

A convenção do Podemos, que ocorreria no sábado (30), foi transferida para 5 de agosto, último dia hábil para que os partidos realizem as suas convenções. A homologação de candidaturas será às 10h no diretório estadual do Podemos (Rua Riachuelo, 487, Centro de Curitiba).

União Brasil

A legenda União Brasil, que faria sua convenção no próximo domingo (31), alterou a data para o dia dois de agosto, uma terça-feira.

O reunião vai acontecer no Espaço Torres (Rua Pergentina Silva Soares, 159, bairro Jardim Botânico) às nove horas.

Partido Liberal (PL)

Data: 03/08 (quarta-feira).

Horário: 18 horas,

Local: Clube Urca Curitiba: Rua Albano Reis, 170, no bairro Ahú, em Curitiba.

