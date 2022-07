Concurso premia melhores trabalhos sobre reciclagem

Participarão crianças matriculadas na Rede Pública Municipal de Jacarezinho

A Prefeitura publicou nesta quinta-feira, dia sete, o edital do concurso Jacarezinho Mais Limpa – Reciclagem 2022, que vai premiar os alunos da rede pública municipal de Educação pelos melhores trabalhos sobre a temática ambiental. Os temas são “Aspectos ambientais da reciclagem”, “Reutilização de materiais recicláveis”, “Descarte correto de resíduos”, e “Reciclagem, separação dos resíduos orgânicos, rejeitos e recicláveis”.

A ação está sendo desenvolvida pelas secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e de Educação, Cultura e Esportes e tem por objetivo levar esses temas às escolas, como forma de conscientização sobre a importância da destinação adequada do lixo produzido pela sociedade e sua relação com o Meio Ambiente.

A reciclagem diminui a quantidade de lixo que vai para o Aterro jacarezinhense (foto abaixo).

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, “reciclagem é um conjunto de técnicas de reaproveitamento de materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo”. Ou seja, transformar um material já utilizado em matéria-prima, a fim de que se forme um novo produto com as mesmas características.

No Brasil, 30% de todo lixo produzido tem potencial para ser reciclado. No entanto, apenas 3% deste total é de fato reciclado. A reciclagem reduz o impacto sobre o meio ambiente, traz benefícios para o planeta ao diminuir as retiradas de matéria-prima do ecossistema, e aumenta o tempo de vida útil dos aterros sanitários.

O concurso é aberto a todos os alunos da rede pública municipal de Educação e é dividido em diversas categorias, de acordo com a faixa etária das crianças. As inscrições serão feitas via formulário eletrônico e estarão abertas até as 18h00 do dia 31 de agosto.

Os trabalhos selecionados farão jus a uma premiação, composta por kit de giz de cera, massinhas de modelar, tintas guache, “slimes”, brinquedo do tipo “lego” com blocos de montar, canetas hidrográficas, jogo infantil “torre de equilíbrio” em madeira MDF e lancheira térmica tipo mochila.

Os links dos formulários são os seguintes:

Formulário de inscrição: https://forms.gle/dsjws2n1J7k6mqum9

Formulário de inserção dos finalistas: https://forms.gle/TmuLGDBws9RQZXcY6

Regulamento do Concurso: https://bit.ly/3nIq4Rx