Colisão frontal neste domingo em Siqueira

Na PR-092 n o trecho entre Quatiguá

Colisão frontal às 12h55m deste domingo, dia 23, no KM 279 da PR-092 , em Siqueira Campos no trecho entre Quatiguá. Conforme dados colhidos e posição dos veículos no local, trafegavam na PR-092 em sentidos contrários. Sinalização vertical não existente numa curva aberta.

O Fiat/Palio ELX (placas S.C.) era conduzido por homem de 56 anos (encaminhado para Santa Casa local com ferimentos). O caminhão Man/TGX 29.440 6X4 T,, (placas de Estrela/RS), dirigido por motorista de 51 anos e com passageira de 43 não se machucaram. Um terceiro estava acoplado.

Promovido texto de etilômetro no condutor do caminhão, tendo como valor aferido 0,00 mg/litro.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual siqueirense atendeu a ocorrência.