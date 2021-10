Colisão frontal fere homem e criança em Ibaiti

Ele completa 54 anos neste domingo; uma criança sofreu machucados superficiais

Em torno de 12h45m deste sábado, dia 23, aconteceu colisão frontal em Ibaiti. O acidente ocorreu no KM 107 da BR-153, perímetro urbano do município, e envolveu dois automóveis modelo Ford Fiesta, ambos emplacados em Ibaiti (fotos).

O que estava no carro de cor preta, que completa 54 anos neste domingo, dia 24, ficou encarcerado e teve que ser removido após corte da lataria. Foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhando ao hospital ibaitiense; sua situação atual é de estabilidade e estava consciente no momento do resgate.

Os agentes Brito e Bueno, da Defesa Civil, e a Polícia Rodoviária Federal atenderam a ocorrência.

O motorista de um dos veículos não possuía CNH(Carteira Nacional de Habilitação) e em seu desfavor foi lavrado um Termo Circunstanciado junto à delegacia de Polícia Civil local. Foi submetido ao teste de alcoolemia com resultado 0,00mg/L.

Estavam ainda num dos carros uma criança que sofreu apenas ferimentos leves. Os automóveis envolvidos tinham débito de licenciamento e foram removidos ao pátio da PRF.