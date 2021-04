Colégios do Norte Pioneiro têm obras

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) ressaltou nesta segunda-feira, 26, a conclusão das obras de seis colégios estaduais de sete cidades do Norte Pioneiro. Os investimentos somam mais de R$ 4,5 milhões. Já em Cornélio Procópio, uma nova escola está sendo construída, investimento de R$ 3,8 milhões, e as obras serão concluídas em até 40 dias.

“São investimentos que mostram que mesmo com as aulas presenciais suspensas por conta da pandemia, o Paraná não para de investir em educação. Quando essa crise sanitária passar, estudantes e professores terão espaços novos e modernos para aprender e ensinar”, enfatiza.As obras estão localizadas em. Além disso, uma obra já foi finalizada em Primeiro de Maio, também na região norte paranaense.Em todo o Paraná, o Estado investiu cerca de R$ 60 milhões em obras de infraestrutura escolar no primeiro trimestre deste ano. Os investimentos garantiram ampliações, reparos e construção de cinco novas unidades.

Ainda na região do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Cornélio Procópio, dois outros colégios receberam recursos para melhoria do ensino público. Em Santa Mariana foram investidos R$ 245 mil na infraestrutura do Colégio Estadual Joaquim Maria Machado de Assis. Já em São Jerônimo da Serra, o Colégio Estadual do Campo São Jorge ganhou recursos de mais de R$ 200 mil.

No NRE de Jacarezinho, dois colégios receberam investimentos. Em Cambará, foram investidos R$ 38 mil na reforma do Colégio Estadual Silvio Tavares. O Colégio Estadual do distrito de Marques dos Reis, na divisa com São Paulo, em Jacarezinho, recebeu recursos de mais de R$ 43,6 mil.

A Escola Estadual Newton Sampaio, em São José da Boa Vista (NRE de Wenceslau Braz) teve melhorias que somam recursos de mais de R$ 42 mil. Ibaiti também ganhou investimentos. No Colégio Estadual do Campo Affonso Martinez Albaladejo foram investidos R$ 315 mil. Ibaiti também é sede de NRE.

Além desses sete municípios, o Colégio Estadual Marechal Castelo Branco, em Primeiro de Maio, também recebeu melhorias, com obras de infraestrutura que somam R$ 386 mil. Todas as obras, exceto em Cornélio Procópio, já foram finalizadas e estão prontas para atendimento aos estudantes.