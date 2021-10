Cobra Repórter participa de inaugurações em Leópolis

Foi aberta a Capela Mortuária no Distrito de Jandinópolis e o Centro de Reciclagem Osnir de Oliveira Cruz

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, esteve, nesta quarta-feira (20), em Leópolis, para a inauguração da Capela Mortuária no Distrito de Jandinópolis e do Centro de Reciclagem Osnir de Oliveira da Cruz a convite do prefeito Alessandro Ribeiro, o Sandrinho, do vice Leomar Monteiro e dos vereadores da base.

“Através de uma emenda parlamentar minha, Leópolis recebeu uma balança, uma esteira transportadora de lixo e uma prensa hidráulica. Também destinei um caminhão para a coleta seletiva. Foi um pedido do prefeito Sandrinho, que está investindo em melhorias na reciclagem e coleta seletiva do lixo da cidade. A reciclagem é de fundamental importância para garantirmos a sustentabilidade ambiental e darmos mais vida útil ao aterro sanitário”, disse o deputado Cobra Repórter.

O deputado aproveitou a visita para a entrega de uma ambulância que será utilizada no Distrito de Jandinópolis. “Tenho certeza que esse veículo vai garantir mais conforto e agilidade no transporte dos pacientes. Agradecemos o governador Ratinho Junior pelos recursos que nos permitiram direcionar estas conquistas para Leópolis. O prefeito Sandrinho é um grande parceiro nosso. Tem feito um excelente trabalho pela cidade! Em breve, vamos anunciar mais investimentos”, afirmou o deputado Cobra Repórter.