Cobra Repórter anuncia recursos para Nova Fátima

Deputado confirmou melhorias e investimentos estruturais no município

“Trabalhar pelos municípios e assim melhorar a qualidade de vida dos paranaenses: minha missão! Aqui, mostro meu trabalho e o resultado disso, que é o mais importante! Através das minhas indicações, Nova Fátima vai receber recursos para um parque urbano, para a aquisição de um caminhão caçamba, poli guindaste e cinco caçambas (mais de R$ 305 mil) e para castração de cães e gatos (R$ 25 mil)”, afirmou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, nesta quinta-feira (17).

O deputado Cobra Repórter destaca que essas conquistas são resultado de um trabalho conjunto entre Governo do Estado e o prefeito Carlos Messias, o Carlão. “Recentemente, anunciamos também para Nova Fátima um convênio no valor de R$1,3 milhão para pavimentação com pedras irregulares no bairro dos Messias. Trata-se de mais um pedido meu atendido pelo secretário estadual de Infraestrutura, Sandro Alex. Quero agradecer também o governador Ratinho Junior por olhar por Nova Fátima”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter.