CIVARC amplia mais a atuação de bombeiros na região de Ibaiti

Reunião profícua na sede da corporação na Capital

Na tarde desta segunda-feira, dia 16, o prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, esteve em Curitiba no Comando do Corpo de Bombeiros em reunião com o Coronel Manoel Vasco de Figueiredo Jr Comandante do Corpo de Bombeiros do Paraná.

Na ocasião, estavam presentes também o Coronel Gelson Marcelo Jahnke, Subcomandante do Corpo de Bombeiros e Chefe do Estado-Maior, Coronel Altemistoncley Diogo Rodrigues, Comandante do 2° Comando Regional de Bombeiro Militar, juntamente com o deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti, Alexandre Curi, e com o presidente do CIVARC (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas) e chefe do executivo de Pinhalão , Dionísio Alencar..

Também os prefeitos Alex Sandro Pereira, de Conselheiro Mairinck, Paulo José Morfinati, de Japira, Régis William, de Jaboti, Eclair Rauen, de Jundiaí do Sul e o vice- prefeito de Tomazina Rodrigo Faria, além do chefe gabinete da Prefeitura de Figueira João Carlos, e Araci Henrichs assessora parlamentar do deputado estadual Romanelli.

A reunião foi considerada produtiva, pois foi possível discutir sobre a Militarização do Bombeiro de Ibaiti e maior atuação do órgão nos municípios que compõem a microrregião.