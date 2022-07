Citroen capota entre Siqueira e Quatiguá

Na tarde deste sábado na rodovia PR-092

Um motorista transitava pela PR-092 às 16h25m deste sábado, dia dois, quando nas proximidades do KM 289 (Siqueira Campos) perdeu o controle de direção, saiu da pista às margem esquerda do sentido de trânsito, capotando na sequência, logo após, subir num barranco existente no local.

Ele, de 23 anos, dirigia o Citroen C4 Pallas (placas de Santo Antônio da Platina), teve ferimentos leves e foi encaminhado por terceiros até o Hospital Lincoln Graça, de Joaquim Távora.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.