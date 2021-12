Chegada do Papai Noel movimenta e alegra ibaitienses

Evento “Natal Encantado” contou com distribuição de brinquedos e doces no Estádio Jorge Banuth

Com a presença de bom público na tarde de sábado, dia 18, no Estádio Jorge Banuth, o Papai Noel chegou no caminhão da Defesa Civil com o prefeito Dr. Antonely Carvalho. A abertura contou com a tradicional carreata com o “bom velhinho” pelas ruas centrais de Ibaiti.

No estádio, as famílias aguardavam para a grande festa.

O evento foi organizado pelo Provopar através da presidente e primeira-dama Flaviana Fadel Carvalho e Prefeitura, através do prefeito Dr. Antonely Carvalho, a Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Educação.

No campo de futebol foi montada uma praça de diversões em uma tenda coberta com cama elástica, piscina de bolinhas e outros brinquedos infláveis. Foram distribuídos, kits lanches com refrigerante, pipoca, cachorro-quente, balas e pirulitos.

Durante a festa, foram distribuídos presentes para a criançada, adquiridos pelo Provopar. O Papai Noel foi recepcionado pelo prefeito Dr. Antonely e a primeira-dama e presidente do Provopar Flaviana, o vice-prefeito Ulisses Mingote e esposa Elaine Cristina Barbosa de Melo, e vereadores.

O calendário oficial das atividades do Natal Encantado 2021, iniciou na última quarta-feira (15), com a abertura da Segunda Feira do Artesanato de Ibaiti no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel e a abertura do horário estendido do comércio até as 22h.

Na sexta-feira (17), aconteceu a primeira Cantata de Natal com o Coral da Secretaria Municipal de Educação na Casa do Papai Noel em frente é Prefeitura.

Na próxima terça-feira (21), a apresentação da Cantata de Natal será com o Coral Infantil do Espaço Recreativo Sonho Meu e o balé “Ella Bella em o Lago dos Cisnes”, com Watanabe Ballet, na Feira do Artesanato no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel.

Na quinta-feira (23), apresentação da Cantata de Natal com o Coral do Espaço Recreativo Sonho Meu e o balé “Ella Bella em o Lago dos Cisnes”, com Watanabe Ballet, será na Casa do Papai Noel em frente é Prefeitura.