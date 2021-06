Deixou a esposa e duas filhas ainda menores

Celso Sobolewski (fotos), de 42 anos, perdeu a vida na tarde desta quinta-feira, dia 17, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Honpar (Hospital Norte do Paraná) , de Cornélio Procópio.

Não resistiu às complicações da Covid-19.

Era casado com Míriam Arruda, que trabalhou no Foto Valdir e atualmente no CEDI (Centro de Diagnóstico e Imagem), com quem tinha duas filhas.