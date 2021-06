Bombeiros atendem colisão do SAMU

Na noite desta quinta-feira no Parque Bela Vista em Jacarezinho

Por volta das 21h20m a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito com vítimas no cruzamento das ruas Francisco Camargo e Vereador Fausto Neves, no Parque Bela Vista, em Jacarezinho (fotos).

No local quatro vítimas se machucaram, entre elas dois socorristas do SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

Segundo informações, a equipe se deslocava pela Francisco Camargo para um socorro de uma pessoa em estado grave, quando no cruzamento acabou colidindo contra a lateral do Voyage que seguia pela outra via.

Com o impacto, o Voyage chegou a tombar sobre a calçada. Em seu interior seguiam a motorista e um passageiro, ambos sofreram ferimentos leves, mas os Bombeiros precisaram cortar o para-brisas do veículo para retirar as vítimas.

Na ambulância seguiam o condutor e uma socorrista, os dois sofreram ferimentos de mais gravidade. Todas as quatro vítimas atendidas pelos Bombeiros e pela equipe médica avançada do SAMU e encaminhadas ao pronto socorro da Santa Casa local.(Colaboração: Repórter Ourinhos/Josué).