Carreta tomba na BR-153 em Ibaiti (vídeo)

Condutor de 61 anos transportava carga de madeiras para Joaquim Távora

Em torno de 7h30m desta quinta-feira, dia 12, a Defesa Civil ibaitiense se deslocou até o KM 140 da BR-153, e atendeu acidente com carreta tombada no trecho entre Ventania, mas com a carga tendo como destino Joaquim Távora. Segundo o agente Oziel, a unidade permaneceu no local até a chegada da Unidade Operacional da PRF(Polícia Rodoviária Federal) de Santo Antônio da Platina.

O motorista Valdir Vicente, 61 anos, perdeu o controle da direção, tombou a carreta (placas de Corumbá, município do Mato Grosso do Sul), ficou preso às ferragens, porém foi desencarcerado pela Defesa Civil e o SAMU(Serviço de Atendimento Médico de Urgência) com ferimentos leves e encaminhado em seguida ao Pronto Socorro de Ibaiti.

A carga se espalhou parcialmente nas margens da rodovia federal sem interrupção do fluxo de veículos,