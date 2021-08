Carreta com etanol tomba em Cambará

Na manhã desta sexta-feira no trecho entre Ourinhos(SP) da BR-369

Uma carreta/tanque carregada com 35 mil litros de etanol tombou (fotos) às margens no KM 18 da BR-369 em torno de 10h15m desta sexta-feira, dia 27, em Cambará sentido Ourinhos(SP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista está liberada após susto inicial com o perigo de explosão.

Ninguém se feriu.

O etanol é um álcool de origem vegetal usado como combustível para veículos, uma fonte de energia alternativa e renovável. Etanol, álcool ou álcool etílico se refere à mesma substância. É extraído de matérias primas, plantadas e colhidas a cada estação, entre elas, a cana-de-açúcar, o milho, trigo, cevada etc. sendo a cana-de-açúcar a mais produtiva, onde o processo de fabricação é realizado em grandes usinas.

O etanol faz parte dos biocombustíveis, entre eles, o biodiesel e o biogás, fontes de energia que emitem muito menos gases poluentes em comparação com os combustíveis fósseis.