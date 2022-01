Carlópolis e IDR realizam 2º Verão Gastronômico em fevereiro

Evento integra projeto que estimula o turismo

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR) e a prefeitura de Carlópolis, realizarão o 2º Verão Gastronômico. Conforme o cronograma, será realizado entre os dias 18 e 20 de fevereiro.

No dia 18, acontece das 18 às 23 horas, no dia 19 das nove às 23 horas e no dia 20 das nove às 15 horas, em estabelecimentos da cidade.

A iniciativa integra o projeto desenvolvido pelo instituto visando fomentar a gastronomia através do uso de matérias primas regionais, além de valorizar a história cultural da população local estimulando o uso dos alimentos e suas infinitas possibilidades.

Além disso, o projeto também tem como objetivo buscar promover, divulgar e fomentar o turismo rural. No caso de Carlópolis, visa divulgar e fortalecer a diversidade gastronômica do município e da região do Norte Pioneiro.

As inscrições para arena gastronômica do Verão Gastronômico foram destinadas à restaurantes, empreendimentos turísticos e empreendedores ou produtores rurais, sendo aberta a participação de pessoas que se enquadrem nesses requisitos, sejam de Carlópolis ou de outros municípios do Norte Pioneiro.

O Verão Gastronômico 2022 contará com no máximo 20 opções de pratos salgados, 05 opções de pratos doces, 1 inscrição para café, 3 inscrições para sucos naturais, 1 inscrição para vinhos, 5 inscrições para cervejas artesanais e 1 inscrição para drinks a base de cachaça artesanal.

Os inscritos deverão oferecer um único cardápio, exceto os pratos doces. Os pratos ofertados devem ser preparados com matéria prima produzida na região de origem do inscrito, adquiridas em fontes seguras do ponto de vista de qualidade e sanidade.

No ato da comercialização do cardápio fica estabelecido o seguinte critério: o menu do Verão Gastronômico custará R$ 20,00, R$ 25,00 ou R$ 30,00 a porção, ficando a critério do fornecedor optar por uma das três opções de preço.