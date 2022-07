Capotamento na 272 fere casal em Japira

Acidente aconteceu no trecho entre Tomazina

Neste sábado (02), por volta das 23 horas, ocorreu acidente de trânsito na rodovia PR-272, em Japira no trecho entre Tomazina.

Transitava pela via no sentido de Japira a Tomazina um carro (Fiat/Tempra), com placas de Ribeirão do Pinhal, conduzido por homem (30 anos) e levando uma adolescente (17 anos) no passageiro quando, próximo ao Km 79, perdeu o controle da direção do veículo, saiu da pista e capotou logo após subir em barranco.

O motorista e a passageira tiveram ferimentos leves e foram encaminhados até o Hospital de Campanha de Ibaiti.

A Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.