Capota Fiat Uno e bate em dois carros em Joaquim Távora

Sinistro envolveu também caminhão e VW/Gol

Três veículos transitavam pela PR-218 no sentido Guapirama ao entroncamento da PR-092 às 8h20m em Joaquim Távora. Ao atingir o Km 39 o Fiat/Uno (placas de Guapirama), dirigido por uma moça de 31 anos, colidiu contra a traseira do caminhão Scania/R 440(placas de Araranguá/SC) conduzido por um homem de 40 anos, perdendo assim o controle na via e atingindo um VW/Gol (placas de Guapirama), com um motorista de 36.

A moça se perdeu na rodovia provavelmente ofuscada pelo sol. Foi levada para o Hospital Dr. Lincoln Graça(Joaquim Távora) com ferimentos leves. Os outros dois motoristas não se machucaram.

Todos fizeram teste do etilômetro com resultados negativos.