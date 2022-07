PRE Siqueira Campos atendeu a ocorrência

Neste domingo (03), por volta das três, ocorreu acidente na PR-422, em Wenceslau Braz.

Um Mercedes Benz/Axor, com placas de Xaxim-SC estava sendo conduzido por homem (33 anos) na via, quando, ao se aproximar do Km 25, o automóvel entortou e a caixa do veículo se desprendeu deste, o que levou ao tombamento do caminhão.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.

Não houve vítimas.