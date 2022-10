Acidente: Câmara de Vereadores enlutada

Sepultamento do corpo às 11 horas.

O velório está sendo realizado no Auditório do legislativo de Jacarezinho.

O falecimento do servidor público Lacir de Aguiar Cóccia (foto) , ocorrido na manhã desta segunda-feira, 24, sensibilizou Jacarezinho. O presidente da câmara declarou Luto Oficial e emitiu Nota de Pesar .

Em nome de todos os Vereadores, o Presidente da Câmara Municipal de Jacarezinho manifesta sentidas condolências e expressa solidariedade aos familiares, amigos e funcionários da Secretária Municipal de Saúde pela perda irreparável do amigo Lacir, que no decorrer de sua vida se dedicou ao trabalho com entusiasmo e comprometimento, proporcionando a todos que estiveram ao seu lado em sua caminhada um atendimento eficiente e humanizado.

Pedimos a Deus que conforte o coração de todos neste momento de dor e despedida.