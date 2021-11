Calendário de matrículas em Siqueira Campos

Novas matrículas e renovações para o ano de 2022, cadastro inicia segunda-feira (08) e vai até o dia 17

A Secretaria Municipal de Educação divulgou um calendário para cadastros de novas matrículas e renovações de alunos para o ano de 2022.

Na próxima segunda-feira (08) começa os cadastros para ingressar no Pré I. O cadastramento será feito nas próprias escolas com exceção das escolas rurais, que os pais devem ir até a Secretaria de Educação.

O prazo é até o dia 17 de novembro.

Já as renovações das matrículas poderá ser feita a partir do dia 22 de novembro até o dia 30, e os responsáveis devem ir até as respectivas escolas.