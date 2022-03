Caixa d’Água Boa atende famílias de cinco cidades do Norte Pioneiro

Investimento em Jundiaí do Sul, São Sebastião da Amoreira, Sapopema, São José da Boa Vista e Wenceslau Braz

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) adiantou nesta terça-feira, 29, o atendimento à famílias de cinco cidades do Norte Pioneiro pelo programa Caixa d’Água Boa. Em todo o Estado, 1.500 famílias de 51 municípios serão atendidas. O investimento é de R$ 3,9 milhões.

“É um programa para garantir abastecimento com água tratada para centenas de famílias em todas as regiões do Estado. Água é vida e o Paraná, com esse programa, ajuda a transformar a vida das pessoas”, disse Romanelli.

Os municípios que serão contemplados pelo projeto neste ano são Jundiaí do Sul, São Sebastião da Amoreira e Sapopema, que são representados por Romanelli na Assembleia Legislativa do Paraná. Além destes, também serão atendidas famílias de São José da Boa Vista e Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e de Querência do Norte e São João do Caiuá, no Noroeste, que também são representadas pelo Primeiro secretário da Alep.

O Programa Caixa d’Água Boa foi vencedor, no ano passado, do prêmio ODS da Rede Brasil do Pacto Global na área do setor público. Lançado em 2019, o programa é uma parceria entre Sanepar e o Governo do Paraná, que doam e facilitam a instalação de caixas d’água em casas de moradores em situação de vulnerabilidade social. Mais de 4 mil famílias em 143 municípios já foram atendidas em pouco mais de dois anos.

Pelo programa, a Sanepar disponibiliza uma caixa d’água de 500 litros e um kit de instalação. As famílias recebem ainda subsídio financeiro de R$ 1 mil para viabilizar o treinamento para a instalação do reservatório.

No ano passado, o Caixa d’Água Boa conquistou o prêmio ODS na área do setor público. A iniciativa promovida anualmente é o reconhecimento do SESI (Serviço Social da Indústria) às indústrias, empresas, instituições públicas, organizações da sociedade civil e instituições de ensino que atuam em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Paraná.